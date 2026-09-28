Zawody bez tajemnic, przyszłość w praktyce. CWRKDiZ w Pile zaprasza na Noc Zawodowców 2026

CWRKDiZ w Pile działa na rzecz rozwoju i promocji kształcenia zawodowego i dualnego łącząc środowiska edukacji, pracodawców, rzemiosła i instytucji rynku pracy. Swoimi działaniami obejmuje subregion pilski – powiaty pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki i złotowski.

Jednym z ważniejszych obszarów działalności Centrum jest doradztwo zawodowe. Z bezpłatnych konsultacji i warsztatów mogą korzystać m.in.: uczniowie, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły, kierunku kształcenia czy zawodu. Podczas indywidualnych spotkań młodzi ludzie mają okazję lepiej poznać swoje zainteresowania i predyspozycje, a także dowiedzieć się, jakie możliwości edukacyjne i zawodowe oferuje lokalny rynek pracy.

Autor: CWRKDiZ/ Materiały prasowe

Centrum realizuje również działania skierowane do nauczycieli, doradców zawodowych i pracodawców, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i rozwijania współpracy pomiędzy edukacją a biznesem. Organizowane są m.in. konwenty, konferencje i wydarzenia poświęcone przyszłości edukacji, kompetencjom przyszłości oraz potrzebom rynku pracy.

Ważnym elementem działań CWRKDiZ jest także promocja rzemiosła i kształcenia dualnego, w którym wiedza zdobywana w szkole łączy się z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. Centrum współpracuje m.in. z cechami rzemiosł, przedsiębiorcami, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, uczelniami oraz instytucjami rynku pracy, budując lokalną sieć na rzecz rozwoju edukacji zawodowej.

Działalność CWRKDiZ wykracza również poza region. Centrum w ramach akredytacji Erasmus+ realizuje projekty, dzięki którym uczniowie i kadra nauczycielska szkół technicznych odbywają zagraniczne praktyki lub obserwację pracy, rozwijając kompetencje zawodowe, językowe i społeczne oraz poznając realia pracy w innych krajach.

Autor: CWRKDiZ/ Materiały prasowe

Noc Zawodowców – zawody bez tajemnic

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć Centrum jest Noc Zawodowców – wydarzenie, które pozwala młodzieży poznać świat zawodów w praktyczny i atrakcyjny sposób.

Tegoroczna, 9. edycja wydarzenia pod hasłem „Wielkopolska uczy jutra”, odbędzie się 2 października w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie oraz w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży.

Na uczestników czekać będą szkoły, pracodawcy, przedstawiciele różnych branż oraz służb mundurowych. Będą pokazy, zadania praktyczne, rozmowy z zawodowcami i prezentacje kierunków kształcenia. Chodzi o to, aby młodzież mogła nie tylko usłyszeć o konkretnym zawodzie, ale przede wszystkim zobaczyć go w działaniu.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Noc Zawodowców w Złotowie objęta jest honorowymi patronatami:

Ministra Obrony Narodowej,

Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

Starosty Złotowski,

Burmistrza Miasta Złotowa,

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.

Start: 2 października 2026 r., godz. 17:00–20:00

Gospodarz: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10, 77-400 Złotów.

Patronat medialny sprawuje Radio ESKA.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Wstęp bezpłatny.

Autor: CWRKDiZ / Materiały prasowe