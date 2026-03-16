Ciepło, które trwa latami! Buderus i Sanit-Bis z Piły gwarantują spokój nawet na 7 lat

Wiosna to najlepszy moment, by pomyśleć o serwisie lub modernizacji swojego systemu grzewczego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom Buderus możesz zyskać pewność i komfort nawet na 7 lat! W Pile doradzi Ci w tym niezawodny ekspert – firma SANIT-BIS Lidia Muszyńska, Autoryzowany Top Partner Buderus i Tekla, specjalizująca się w technice grzewczej.
7 lat spokoju i komfortu z Buderus
Systemy grzewcze Buderus to synonim jakości, wydajności i trwałości. Teraz objęte są wydłużoną gwarancją do 7 lat, która daje użytkownikom pełne poczucie bezpieczeństwa. Przez 84 miesiące od uruchomienia lub maksymalnie do 90 miesięcy od zakupu firma Buderus zapewnia bezpłatne usunięcie ewentualnych usterek wynikających z wad materiałowych lub konstrukcyjnych.
To gwarancja spokojnego użytkowania, niższych kosztów eksploatacji i nowoczesnego ogrzewania, które zwiększa wartość nieruchomości.
Co obejmuje 7-letnia gwarancja?
Dłuższą ochroną objęte są systemy grzewcze skomponowane z:
- kotła gazowego o mocy poniżej 50 kW (z wyłączeniem modeli Logamax plus GB022 i GB062),
- separatora magnetycznego,
- zasobnika (jeśli kocioł nie ma wbudowanego),
- regulatora (nie wymagany dla kotłów z serii Logamax plus GB172i.2, GB182i.2 i GB192i.2).
Dzięki takiemu zestawowi Twój system grzewczy działa bezpiecznie i efektywnie przez wiele sezonów.
Jak przedłużyć gwarancję do 7 lat?
Aby skorzystać z programu Buderus:
- Kup system grzewczy u Autoryzowanego Partnera Buderus – takiego jak SANIT-BIS Lidia Muszyńska w Pile.
- Zleć pierwsze uruchomienie Autoryzowanemu Serwisowi Buderus.
- Wypełnij z serwisantem Certyfikat 7 lat Gwarancji.
- Zarejestruj system na stronie www.buderus-akcja.pl.
- Regularnie zlecaj coroczny przegląd, potwierdzony protokołem serwisowym.
Tych pięć prostych kroków to gwarancja spokoju i efektywnego działania Twojego ogrzewania przez wiele lat.
Dlaczego warto wybrać SANIT-BIS?
SANIT-BIS Lidia Muszyńska to firma z doświadczeniem i renomą, której zaufały setki mieszkańców Piły i okolic. Jako Top Partner Buderus, oferuje pełną obsługę – od doradztwa i sprzedaży, przez montaż, aż po autoryzowany serwis.
SANIT-BIS LIDIA MUSZYŃSKA
- Technika Grzewcza – Autoryzowany Top Partner Buderus, Tekla
- Piła, ul. Trzcianecka 32
- tel. 508 086 117
- www.sanitbis.pl
Materiał Sponsorowany