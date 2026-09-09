STUDIA + WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM = ŚWIETNIE PRZYGOTOWANY PRACOWNIK

Uczelnia doskonale wie, że właśnie takie połączenie jest gwarancją sukcesu na rynku pracy. Pracodawcom zależy na dobrze wykszatłconym inżynierze, który ma już praktykę w konkretnym zawodzie, a Uczelnia chce mieć pewność, że kształci zgodnie z potrzebami i wymaganiami rynku pracy.

Idealnie sprawdza się tu model STUDIÓW DULANYCH, który ANS w Pile z sukcesem prowadzi od wielu lat na wszystkich kierunkach inżynierskich. Partnerami ANS w Pile jest ponad 40. firm m.in.: Signify, SeaKing Poland, czy Hydro. Ich przewagą nad tradycyjnym modelem studiów jest to, że w chwili ich podjęcia student kierowany jest do konkretnej firmy, traktowany jest jak pracownik - zyskuje takie same prawa, ale i obowiązki, uczestniczy w specjalistycznych projektach branżowych, otrzymuje wynagrodzenie. Zyskuje również firma, która zdobywa przeszkolonego pracownika, dostosowanego - już w trakcie studiów, do wymogów pracodawcy.

Autor: Ł. Marczak / materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Idealny czas na wybór swojej przyszłości - II tura rekrutacji na studia w ANS w Pile

INWESTYCJA W NOWOCZESNĄ BAZĘ I NOWE SPECJALNOŚCI STUDIÓW

Dla doskonalenia umiejętności przyszłych inżynierów Uczelnia systematycznie rozwija i modernizuje zaplecze laboratoryjne i wykładowe wykorzystywane w kształceniu studentów kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Transport, Elektrotechnika oraz Budownictwo. Inwestycje obejmują zarówno rewitalizację i modernizację budynku, jak i gruntowne doposażenie laboratoriów w nowoczesne urządzenia, aparaturę i stanowiska odpowiadające rozwiązaniom stosowanym obecnie w przemyśle. Dotyczy to między innymi Laboratorium Inżynierii Produkcji, Laboratorium Silników Spalinowych, Laboratorium Metrologii, Pracowni Wytrzymałości Materiałów, Laboratorium Logistyki Transportu, Pracowni Mocowania Ładunków, Laboratorium Sterowników Programowalnych i Podstaw Robotyki oraz Laboratorium Materiałów Budowlanych.

Autor: Agata Buszka / materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

- Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, to bezpośrednie przejście od teorii do przemysłowej rzeczywistości, w której ponad połowa programu dydaktycznego opiera się na zajęciach laboratoryjnych, warsztatach i projektach zespołowych. Studenci zdobywają umiejętności na żywym organizmie przemysłu- samodzielnie projektują detale w systemach CAD, przeprowadzają symulacje wytrzymałościowe, a następnie tworzą fizyczne prototypy z wykorzystaniem przemysłowych drukarek 3D i obrabiarek CNC. Całość uzupełnia praca z robotami przemysłowymi i zaawansowaną aparaturą pomiarową. Różnorodność zaplecza laboratoryjnego gwarantuje, że zdobędziesz tam doświadczenie na wielu płaszczyznach przemysłu - podkreśla Justyna Szypa, absolwentka kierunku.

Wszystkie te działania mają jeden cel - tworzenie nowych możliwości praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów, którzy współtworzą rozwój innowacyjnej gospodarki regionu.

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NIE TYLKO DLA PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW

Oferta Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile to jednak znacznie więcej niż kierunki inżynierskie. Uczelnia odpowiada na potrzeby osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z biznesem, edukacją, językami, bezpieczeństwem czy ochroną zdrowia.

Jedną z propozycji jest EKONOMIA, kierunek dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem przedsiębiorstw, finansami, zarządzaniem i procesami zachodzącymi we współczesnej gospodarce. To propozycja dla przyszłych specjalistów, którzy chcą zdobyć wiedzę przydatną zarówno w pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach, jak i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Ekonomia pozwala rozwijać umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji oraz rozumienia mechanizmów rynkowych, które są dziś ważne w niemal każdej branży.

Nie brakuje również propozycji dla osób, które swoją przyszłość widzą w pracy z dziećmi. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA to kierunek dla kandydatów, którzy chcą zdobyć kompetencje niezbędne do pracy z najmłodszymi i uczestniczyć w jednym z najważniejszych etapów ich rozwoju. Studia przygotowują do pracy wymagającej nie tylko wiedzy pedagogicznej, ale również kreatywności, empatii, odpowiedzialności i umiejętności dostrzegania indywidualnych potrzeb dziecka.

Autor: Ł. Marczak / materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Idealny czas na wybór swojej przyszłości - II tura rekrutacji na studia w ANS w Pile

W ofercie Uczelni nie zabrakło również LINGWISTYKI STOSOWANEJ, kierunku dla osób, które interesują się językami, komunikacją i chcą rozwijać kompetencje językowe przydatne w wielu obszarach życia zawodowego. Studia łączą praktyczną naukę języków z wiedzą o komunikacji i kulturze, otwierając przed absolwentami możliwości pracy m.in. w edukacji, biznesie, instytucjach publicznych czy środowisku międzynarodowym.

CIEKAWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Niezależnie od tego, czy kandydat widzi siebie w nowoczesnym laboratorium, przedsiębiorstwie, przedszkolu i szkole, instytucji publicznej, branży związanej z bezpieczeństwem czy sektorze medycznym – warto postawić na studia, które pozwolą zdobyć wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje potrzebne na współczesnym rynku pracy.

Rekrutacja on-line na studia w ANS w Pile trwa. Wszystkie szczegóły znaleźć można na www.ans.pila.pl w panelu STREFA KANDYDATA.

Materiał Sponsorowany