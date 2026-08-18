Od 100 do 420 klasyków. Jubileuszowa X Wystawa Pojazdów Zabytkowych w Złotowie już 23 sierpnia

Zaczęło się od festiwalu i około 100 klasyków

Historia jednej z największych obecnie imprez motoryzacyjnych w regionie rozpoczęła się dość niepozornie. Pomysłodawcą pierwszej wystawy był lokalny przedsiębiorca Michał Wawrzyniak, organizujący wówczas w Złotowie festiwal muzyki disco polo. Ekspozycja zabytkowych samochodów miała być dodatkową atrakcją dla publiczności oczekującej na wieczorne koncerty.

Do organizacji wystawy zaproszono lokalnego miłośnika klasycznej motoryzacji, od lat związanego ze środowiskiem właścicieli zabytkowych pojazdów.

Z Michałem znamy się od lat. Wiedział, że jestem kojarzony z klasyczną motoryzacją, dlatego zaproponował mi organizację wystawy. Zgodziłem się, chociaż chyba nikt z nas nie zakładał wtedy, do jakich rozmiarów rozwinie się to wydarzenie – wspomina organizator.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Na pierwszą edycję przyjechało około 100 wystawców. Wynik okazał się na tyle dobry, że zapadła decyzja o kontynuowaniu imprezy. Rok później liczba uczestników wzrosła już dwukrotnie – do około 200 pojazdów.

Od 100 pojazdów do rekordowych 420

Kolejne lata przynosiły coraz większe zainteresowanie. Do organizacji i rozwoju wydarzenia włączyły się Miasto Złotów oraz Złotowski Dom Kultury, zapewniając zarówno wsparcie organizacyjne, jak i finansowe.

Od dwóch lat wydarzenie wspierane jest finansowo również przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Skala imprezy rosła niemal z każdą kolejną edycją. Rekord padł podczas ostatniej wystawy, kiedy do Złotowa przyjechało aż 420 zabytkowych samochodów i motocykli. To ponad cztery razy więcej niż podczas pierwszej edycji.

Wraz z liczbą wystawców rosła również publiczność. Obecnie wydarzenie każdego roku odwiedza kilka tysięcy osób.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Do Złotowa przyjeżdżają klasyki z różnych części Polski

Wystawa nie jest już wydarzeniem wyłącznie dla właścicieli pojazdów z najbliższej okolicy. Załogi przyjeżdżają do Złotowa z wielu części kraju. W poprzednich latach wśród uczestników znajdowali się m.in. właściciele klasyków z Warszawy oraz Dolnego Śląska, którzy mieli do pokonania kilkaset kilometrów, aby zaprezentować swoje samochody i motocykle w Złotowie.

Na wystawie można zobaczyć zarówno popularne przed laty samochody polskiej produkcji, jak i klasyki europejskie, amerykańskie czy azjatyckie. Nie brakuje motocykli, pojazdów użytkowych oraz prawdziwych motoryzacyjnych perełek, których coraz trudniej szukać na drogach.

Najstarsze pojazdy prezentowane podczas dotychczasowych edycji pochodziły nawet z początku XX wieku.

Dla części zwiedzających jest to sentymentalny powrót do samochodów pamiętanych z dzieciństwa. Dla innych – okazja, aby na własne oczy zobaczyć pojazdy znane wcześniej jedynie ze starych fotografii, filmów czy muzeów.

Motoryzacyjny weekend rozpocznie VIII Jakiś Rajd

Jubileuszowa wystawa będzie kulminacją całego weekendu z klasyczną motoryzacją. Już w sobotę, 22 sierpnia, odbędzie się VIII Jakiś Rajd – turystyczno-nawigacyjna impreza dla właścicieli zabytkowych samochodów i motocykli.

Start rajdu zaplanowano na godz. 9:00 z parkingu przy Hali Targowej w Złotowie. Uczestnicy wyruszą następnie na przygotowaną przez organizatorów trasę, na której oprócz samej nawigacji czekać będą na nich zadania i próby.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Rajd jest okazją do zobaczenia klasycznych pojazdów w zupełnie innym wydaniu niż podczas niedzielnej wystawy – nie stojących na ekspozycji, ale przemierzających drogi Złotowszczyzny.

Dzięki połączeniu sobotniego rajdu i niedzielnej wystawy 22 i 23 sierpnia Złotów oraz okolice staną się miejscem dwudniowego święta klasycznej motoryzacji.

Nie tylko samochody. Atrakcje dla całych rodzin

Choć najważniejszym punktem programu pozostają setki zabytkowych samochodów i motocykli, organizatorzy od kilku lat rozwijają wydarzenie tak, aby było ono atrakcyjne również dla osób, które nie są pasjonatami motoryzacji.

Podczas jubileuszowej edycji ponownie na ulice Złotowa wyjedzie zabytkowy autobus. Przejazdy będą bezpłatne, dzięki czemu zwiedzający będą mogli nie tylko obejrzeć historyczny pojazd, ale również poczuć klimat komunikacji sprzed lat.

Na najmłodszych czekać będzie strefa zabaw dla dzieci. Nieco starsi będą mogli sprawdzić się w konkursach dla siłaczy, a swoją pamięć i wiedzę o minionych dekadach będzie można przetestować podczas konkursu dotyczącego kultury i czasów PRL-u.

Dodatkową, odpłatną atrakcją będą przejażdżki pojazdem militarnym.

23 sierpnia będzie się działo. Znamy program X Wystawy

Jubileuszowa X Wystawa Pojazdów Zabytkowych odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia 2026 roku na terenach zielonych przy ul. Kocika w Złotowie. Rejestracja uczestników będzie prowadzona od godz. 10:00 do 11:45. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy, o godz. 11:00, wystąpi GOK Band, natomiast punktualnie o godz. 12:00 rozpocznie się jubileuszowa wystawa.

Od godz. 12:00 do 15:00 publiczność będzie mogła głosować na Auto Zlotu. W tym czasie odbywać się będą również prezentacje pojazdów oraz konkursy w wielu kategoriach.

O godz. 15:00 na scenie pojawi się zespół Always, a o 16:15 poznamy zwycięzców konkursów i nastąpi rozdanie nagród. Oficjalne zakończenie X Wystawy Pojazdów Zabytkowych zaplanowano na godz. 16:30.

Chcesz wystawić swój klasyk? Warto zapisać się wcześniej

Właściciele zabytkowych samochodów i motocykli, którzy chcą wziąć udział w X Wystawie Pojazdów Zabytkowych, mogą dokonać wcześniejszej rejestracji internetowej na stronie www.jakisrajd.pl.

Organizatorzy zachęcają, aby nie odkładać zgłoszenia do dnia imprezy. Wcześniejsza rejestracja pozwala lepiej przygotować się na liczbę przyjeżdżających pojazdów, a przede wszystkim usprawnia obsługę uczestników oraz wydawanie przygotowanych dla nich pakietów w dniu wystawy.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Przy ponad 400 pojazdach sprawna rejestracja jest dla nas bardzo ważna. Dlatego zachęcamy uczestników, żeby zgłaszali się przez internet jeszcze przed imprezą. Nam pozwala to lepiej przygotować wydarzenie, a wystawcom skraca czas formalności po przyjeździe na miejsce – podkreślają organizatorzy.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Jubileuszowa edycja będzie podsumowaniem dziesięciu wystaw

Dziesiąta edycja ma dla organizatorów szczególne znaczenie. W ciągu kolejnych lat wydarzenie przeszło drogę od dodatkowej atrakcji towarzyszącej festiwalowi do jednej z największych imprez poświęconych zabytkowej motoryzacji w regionie.

Kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy około stu wystawców. Rok później było ich już dwustu, a podczas ostatniej edycji ustanowiliśmy rekord – 420 pojazdów. Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie zarówno wystawców, jak i publiczności. Dzisiaj odwiedza nas kilka tysięcy osób i naprawdę trudno porównywać obecną skalę wydarzenia z tym, od czego zaczynaliśmy – podkreśla organizator.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Mimo rosnącej skali wystawa zachowała swój otwarty i rodzinny charakter. Spotykają się tutaj właściciele pieczołowicie odrestaurowanych pojazdów, kolekcjonerzy, pasjonaci rozpoczynający swoją przygodę z klasykami oraz całe rodziny przychodzące po prostu zobaczyć samochody i motocykle sprzed kilkudziesięciu, a czasami nawet ponad stu lat.

Najpierw jubileusz. Co będzie dalej? Czas pokaże

Przez dziesięć edycji wystawa rozrosła się z około 100 do ponad 400 pojazdów. Organizatorzy przyznają, że pomysłów i marzeń dotyczących jeszcze większego wydarzenia nie brakuje. Jednym z nich byłoby wzbogacenie programu o duży koncert znanego artysty i nadanie imprezie jeszcze większego rozmachu. Taki krok oznaczałby jednak nie tylko zdecydowanie większy budżet, ale również szereg dodatkowych obowiązków związanych z organizacją imprezy masowej. Przy obecnych możliwościach organizacyjnych i finansowych najważniejsze jest więc utrzymanie wysokiego poziomu wydarzenia, który udało się wypracować przez ostatnie lata.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Oczywiście mamy pomysły i marzenia dotyczące jeszcze większej imprezy. Koncert gwiazdy z pewnością nadałby wydarzeniu dodatkowego rozmachu, ale wiązałby się również z dużo większymi kosztami i obowiązkami organizacyjnymi, które na tę chwilę przekraczają nasze możliwości. Dlatego nie chcemy wybiegać za daleko w przyszłość. Najważniejsze jest dla nas, żeby jubileuszowa, dziesiąta edycja była udana i żeby zarówno wystawcy, jak i odwiedzający wyjechali ze Złotowa zadowoleni. A co przyniesie kolejny rok? Zobaczymy – mówi organizator.

Po rekordowych 420 pojazdach podczas poprzedniej edycji pozostaje pytanie, ilu właścicieli klasyków przyjedzie do Złotowa tym razem.

Odpowiedź poznamy 23 sierpnia. Jedno jest pewne – tego dnia Złotów po raz dziesiąty stanie się miejscem spotkania miłośników motoryzacyjnej historii z różnych części Polski.