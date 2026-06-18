Nieodkryta perła w woj. wielkopolskim

Wielkopolska najczęściej kojarzy się z Poznaniem, Ostrowem Wielkopolskim czy Gnieznem. Tymczasem prawdziwe skarby regionu często kryją się z dala od dużych miast, w niewielkich wsiach i miejscowościach położonych wśród jezior, lasów oraz malowniczych krajobrazów. To właśnie tam można znaleźć miejsca, które zachwycają spokojem, bliskością natury i ciekawą ofertą dla turystów.

Jednym z takich zakątków jest wieś Łąkie. Choć nie należy do najbardziej znanych destynacji w regionie, przyciąga osoby szukające aktywnego wypoczynku nad wodą. Właśnie tutaj od niedawna znajduje się Centrum Sportowo-Turystyczne, które za sprawą klimatu i egzotycznego wyglądu zyskało przydomek "wielkopolskich Hawajów". Co czeka na odwiedzających? Okazuje się, że całkiem sporo!

"Wielkopolskie Hawaje" nad jeziorem

Centrum Sportowo-Turystyczne Łąkie powstało w miejscu, które od lat zachwyca walorami przyrodniczymi. Malownicze położenie nad jeziorem oraz otaczające teren lasy stworzyły idealne warunki do rozwoju infrastruktury turystycznej i sportowej.

Raj dla miłośników aktywnego wypoczynku

Jedną z największych atrakcji centrum jest wypożyczalnia sprzętu wodnego. Turyści mogą korzystać z kajaków, rowerków wodnych czy innych jednostek rekreacyjnych, dzięki którym można podziwiać okolicę z zupełnie innej perspektywy. Na atrakcyjność miejsca wpływa również sąsiedztwo szkoły podstawowej, przy której powstał nowoczesny kompleks sportowy. Znajdują się tam boiska do gier zespołowych oraz kort tenisowy.

To było idealne miejsce, aby w sposób naturalny wykorzystać warunki przyrodnicze i utworzyć Centrum Sportowo-Turystyczne. W CST mamy wypożyczalnie sprzętu wodnego, a przy szkole powstał kompleks boisk sportowe do gier zespołowych, kort tenisowy, co razem tworzy świetną ofertą zarówno na spokojny jak i aktywny wypoczynek - relacjonował nam Arkadiusz Porbes zarządzający obiektem.

Osoby planujące dłuższy pobyt mogą również skorzystać z oferty noclegowej. Na terenie obiektu dostępne są bowiem dwa domki, które pozwalają spędzić kilka dni w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora i cieszyć się urokami okolicy od rana do wieczora. W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie z tego wyjątkowego miejsca, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Wielkopolskie Hawaje" to nowa perła regionu [ZDJĘCIA]

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Klimat Hawajów w małej wsi

Coraz więcej osób podczas urlopu szuka lokalizacji, które pozwalają połączyć odpoczynek z aktywnym spędzaniem czasu. Nasze codzienne życie w biegu sprawia, że miejsca tego typu jak to we wsi Łąkie zaczynają zyskiwać na popularności i to głównie osoby z dużych miast widzą w nich największy potencjał. Czy więc "wielkopolskie Hawaje" staną się hitem i w wakacje będą oblegane? Bardzo możliwe!

Wieś Łąkie w woj. wielkopolskim

Łąkie znajduje się w województwie wielkopolskim w gminie Lipka. Choć to niewielka miejscowość, to i tak może pochwalić się m.in. przedszkolem, szkołą, kościołem, sklepami spożywczymi, pięknym jeziorem, domkami letniskowymi i wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami. Co ciekawe, to właśnie tutaj kilka lat temu miała miejsce nie lada wpadka z nazwą kościoła, a więcej pisaliśmy o tym w poprzednim artykule: Polski raper został PATRONEM KOŚCIOŁA! Ta wpadka urzędników to HIT INTERNETU.

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