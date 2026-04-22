Nadnotecki Bank Spółdzielczy: Prawdziwa historia giganta z regionu. 100 lat istnienia

Jak bank z Miasteczka Krajeńskiego podbił serca klientów?

Historia Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego to opowieść o niezwykłej podróży, która rozpoczęła się w 1926 roku. Wówczas, z inicjatywy mieszkańców Miasteczka Krajeńskiego, powstał „Bank Ludowy” – typowa instytucja spółdzielcza, tworzona przez ludzi dla ludzi. Od samego początku jego misją było wspieranie lokalnej społeczności, oferując usługi finansowe dostosowane do potrzeb rolników, przedsiębiorców i indywidualnych klientów.

Dziś bank posiada sześć oddziałów – w Pile, Szydłowie, Miasteczku Krajeńskim, Wyrzysku, Osieku nad Notecią i w Białośliwiu, co świadczy o jego dynamicznym rozwoju i silnej pozycji w regionie.

Pierwsze kredyty, choć dziś wydają się symboliczne, miały ogromne znaczenie dla ówczesnej lokalnej gospodarki. Najwyższy kredyt udzielony w roku powstania wynosił zaledwie 800 zł. To pokazuje skalę wyzwań, z jakimi borykali się mieszkańcy i jak kluczowa była rola banku w ich codziennym życiu. Już w latach 30. bank obsługiwał około 500 rachunków, mając zaledwie pięciu pracowników, co jest dowodem na ogromne zaufanie mieszkańców do tej instytucji.

Niezwykła historia banku

Historia Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego nierozerwalnie splata się z historią Polski. W czasie II wojny światowej działalność banku została zakłócona, a jego członkowie aktywnie angażowali się w ruch oporu. To świadczy o głębokim patriotyzmie i zaangażowaniu społecznym, które wykraczało poza zwykłe ramy działalności finansowej. Po wojnie, w 1946 roku, bank wznowił działalność jako spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa, stając się ważnym elementem odbudowy życia gospodarczego regionu.

W latach powojennych bank koncentrował się głównie na kredytach dla rolników i lokalnych przedsiębiorców, wspierając rozwój wsi i małych miejscowości. Nawet w trudnych czasach PRL, w latach 80., mimo kryzysu gospodarczego i inflacji, bank utrzymywał dodatnie wyniki finansowe i aktywnie wspierał lokalne inicjatywy społeczne. To pokazuje jego niezwykłą odporność i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków.

Marcin Starszak, autor książki „Kapitał Zaufania. Opowieść o Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w stulecie jego działalności”, wspomina jedną z poruszających historii z okresu PRL. Dotyczyła ona rolnika, któremu spłonęło gospodarstwo. Bank chciał mu pomóc kredytem na odbudowę, ale nie mógł tego zrobić, ponieważ „wyczerpały się limity kredytowe narzucone przez centralę Banku Gospodarki Żywnościowej”. Jak podkreśla Starszak: „To pokazuje, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość. Dziś trudno wyobrazić sobie sytuację, w której lokalny bank nie może pomóc klientowi tylko dlatego, że wyczerpał się administracyjnie ustalony limit”. To jaskrawy przykład, jak bardzo niezależność i lokalność są kluczowe dla efektywnego działania banku.

Bank zawsze dbał o swoich klientów, oferując im nietypowe nagrody. W PRL organizowano konkursy oszczędnościowe, w których można było wygrać samochód Syrena 105 czy ciągnik rolniczy. Z okazji 100-lecia zorganizowano natomiast Loterię Jubileuszową, w której główną nagrodą był nowoczesny samochód Ford Puma.

Oddział w Szydłowie, Jaraczewo 2

Człowiek orkiestra i symbol lokalnego lidera

W historii Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego wyróżnia się postać Zdzisława Adamskiego – inicjatora powołania banku w 1926 roku. Jak opowiada Marcin Starszak, Adamski był przedsiębiorcą i dyrektorem fabryki płatków ziemniaczanych, ale jednocześnie niezwykle aktywnie działał społecznie. Pełnił funkcję prezesa towarzystwa śpiewaczego, angażował się w życie publiczne, był ławnikiem, a nawet przez pewien czas tymczasowym burmistrzem. „Można powiedzieć, że był człowiekiem-orkiestrą. Jednocześnie prowadził przedsiębiorstwo, kierował bankiem i angażował się w życie społeczne oraz kulturalne miejscowości. W dzisiejszym języku nazwalibyśmy go po prostu liderem lokalnej społeczności” – podkreśla Starszak. Postać Adamskiego to symbol zaangażowania i wizjonerstwa, które pozwoliły na stworzenie tak trwałej instytucji.

Przyszłość banku: Tradycja w służbie nowoczesności

Obecnie Nadnotecki Bank Spółdzielczy jest częścią Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), sieci ponad 170 banków spółdzielczych z polskim kapitałem. W 2010 roku bank przyjął obecną nazwę, podkreślając swoje związki z regionem doliny Noteci. Nawet logo banku, z motywem jabłka i rzeki Noteć, symbolizuje naturę, rozwój i stabilność finansową.

W XXI wieku bank systematycznie modernizuje swoje oddziały i otwiera nowe placówki, dostosowując je do współczesnych standardów obsługi. Jest aktywnym uczestnikiem życia regionalnego, angażując się w inicjatywy szkół, młodzieżowej rady miejskiej, odwiedzając przedszkola, targi pracy i targi rolnicze. Bank prowadzi również działania edukacyjne w ramach akcji #świadomefinanse, publikując na Facebooku cykliczne wpisy na temat bankowości i świata finansów, a także prowadzi blog „Świadome Finanse” na swojej stronie internetowej.

Oddział w Pile, ul. Kossaka 118

Kluczowe wartości banku to: transparentność, brak ukrytych kosztów, bliskość klienta, etyczna sprzedaż oraz bezpieczeństwo i poufność. Nadnotecki Bank Spółdzielczy udowadnia, że można połączyć stuletnią tradycję z nowoczesnymi usługami i technologią, pozostając jednocześnie wiernym swoim korzeniom i służąc lokalnej społeczności. To „mały, wielki bank”, który z powodzeniem buduje silne relacje oparte na partnerstwie i zaufaniu.