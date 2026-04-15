DK11 w Ujściu do remontu. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy

Jerzy Wyczechowski
2026-04-15 7:48

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Po majówce rozpocznie się przebudowa drogi krajowej nr 11 w Ujściu.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie, z lewej strony, widoczna jest świeżo ułożona, czarna nawierzchnia asfaltowa o wyraźnie ziarnistej strukturze. Jej krawędź po prawej stronie jest nieregularna i postrzępiona, tworząc wyraźne wzniesienie nad jaśniejszym, szarym poboczem, które biegnie w głąb obrazu. W tle, po lewej stronie drogi, rozciąga się szereg białych i czerwonych barier drogowych oraz pomarańczowo-białych pachołków, wyznaczających pas robót. Dalej w tle majaczy rozmyta sylwetka samochodu i znaki drogowe, sugerujące trwające prace budowlane lub remontowe na drodze.

Po weekendzie majowym rozpoczną się prace związane z przebudową drogi krajowej nr 11 w Ujściu. Roboty będą prowadzone etapami, na połowie szerokości jezdni, co oznacza utrudnienia dla kierowców. W trakcie prac wprowadzony zostanie ruch wahadłowy – w ciągu dnia sterowany ręcznie, a w godzinach nocnych za pomocą sygnalizacji świetlnej. W pierwszym etapie zamknięty zostanie pas w kierunku Poznania. Po zakończeniu robót wykonawca przeniesie się na jezdnię w stronę Piły. Za realizację inwestycji odpowiada PORR S.A.. Wartość prac to ponad 2,7 miliona złotych. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego obiektu, przebudowę sieci wodociągowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowej, a także budowę nowego przepustu wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników.