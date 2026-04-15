DK11 w Ujściu do remontu. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy

Po weekendzie majowym rozpoczną się prace związane z przebudową drogi krajowej nr 11 w Ujściu. Roboty będą prowadzone etapami, na połowie szerokości jezdni, co oznacza utrudnienia dla kierowców. W trakcie prac wprowadzony zostanie ruch wahadłowy – w ciągu dnia sterowany ręcznie, a w godzinach nocnych za pomocą sygnalizacji świetlnej. W pierwszym etapie zamknięty zostanie pas w kierunku Poznania. Po zakończeniu robót wykonawca przeniesie się na jezdnię w stronę Piły. Za realizację inwestycji odpowiada PORR S.A.. Wartość prac to ponad 2,7 miliona złotych. Zakres inwestycji obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego obiektu, przebudowę sieci wodociągowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowej, a także budowę nowego przepustu wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników.