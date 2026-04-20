Apex Fighting Championship 2 w Pile. Oktagon, emocje i wielkie sportowe widowisko

APEX FC 2 to coś więcej niż zwykła gala sportów walki. To połączenie adrenaliny, rywalizacji i spektakularnej oprawy multimedialnej. Światła, muzyka, wejścia zawodników i atmosfera prawdziwego fight nightu sprawią, że kibice poczują się jak na największych światowych wydarzeniach tego typu. W oktagonie zobaczymy silną reprezentację regionu. Zawodnicy zmierzą się w formule MMA, K1 oraz boksu, prezentując pełne przekroje umiejętności – od techniki i taktyki, po siłę i charakter. Każda walka to osobna historia, a każda runda może przynieść nieoczekiwany zwrot akcji.

Kulminacyjnym momentem wieczoru będzie walka wieczoru w kategorii do 93 kg, w której naprzeciw siebie staną Szymon Janz i Łukasz Tarasewicz. To starcie zapowiada się jako prawdziwa bitwa, która może zakończyć się w każdej sekundzie. Nie zabraknie także pojedynków w formule K1, znanych z efektownych wymian ciosów, oraz walk MMA na różnych poziomach zaawansowania – od amatorskich po profesjonalne. To gwarancja różnorodności i emocji dla każdego fana sportów walki.

Galę APEX FC 2 uświetnią także wyjątkowi goście specjalni ze świata sportów walki. W Pile pojawi się m.in. Artur Gwóźdź – jedna z najbardziej wpływowych postaci polskiego MMA. Jako założyciel grupy Artnox Fight Sport od lat stoi za sukcesami wielu zawodników, współpracując z największymi organizacjami, takimi jak KSW, UFC czy Babilon MMA. Jego doświadczenie i znajomość rynku sprawiają, że jest jedną z kluczowych postaci „drugiego planu” tej dyscypliny. Obok niego pojawi się również Krzysztof Głowacki – były mistrz świata federacji WBO i jeden z najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy. Dziś z powodzeniem rywalizuje także w MMA, przyciągając uwagę kibiców swoją determinacją i sportowym charakterem. Obecność tak uznanych nazwisk to dla fanów nie tylko dodatkowa atrakcja, ale też wyjątkowa okazja do spotkania ikon sportów walki z bliska.

Co ważne, wydarzenie ma również wymiar charytatywny. Gala APEX FC 2 wspiera młodych zawodników, dając im szansę na rozwój i realizację sportowych marzeń. To inicjatywa, która łączy sport z realną pomocą i budowaniem przyszłości kolejnych pokoleń fighterów. Zainteresowanie wydarzeniem rośnie, a organizatorzy liczą na pełne trybuny. To doskonała okazja, by na żywo poczuć energię oktagonu i wesprzeć zawodników, którzy zostawią w nim serce.

Zobacz naszą galerię zdjęć

16

Karta walk – APEX FC 2 (9 maja, Piła)

Walka wieczoru:

12. MMA Pro. -93 (LHW) Szymon Janz vs. Łukasz Tarasewicz (3x5min)

Karta główna:

11. K1 -83kg-10Oz/ Miłosz Bogucki vs. Dominik Kaleta (3x3min)

10. MMA Pro. -84kg/ Arkadiusz Zając vs. Gracjan Kupczyński (3x5min)

9. K1 -90kg/ Marcin Kostrubiec vs. Tom Hartkopf (3x3min)

8. MMA Semi-pro -77kg/ Jakub Kłosowski vs. Daniel Chruścik (3x3min)

7. K1 -60kg/ Michał Haiwka vs. TBA (3x3min)

6. MMA Semi-pro. -68kg./ Patryk Erdmann vs. Krystian Łukaszewski (3x3min)

5. K1 -66kg./ Dariusz “Diskret” Nowak vs. Mikołaj Hordych (3x3min)

4. MMA Semi-pro. -70kg. Jakub Hanusiak vs. Kacper Bauza (3x3min)

3. K1 -60kg Piotr Woźniak vs. Mateusz Lesiński (3x3min)

2. MMA Semi-pro -63kg. Miłosz Kopczyński vs. Kamil Rutkowski (3x3min)

Karta wstępna:

8. MMA Semi- pro. -66kg/ Szymon Martyn vs. Tomasz Gałka

7. MMA Semi- pro. -61kg. Oliwier Styczeń/Michał Gogdan vs. Mateusz Sztukowski

6. MMA Semi- pro. -77kg. Gracjan Kołodziejewski vs. Oskar Głowacki

5. MMA Semi- pro -63kg Jan Wyroślak vs. Mateusz Romanowski

4. K1, -67kg. Xawier Rzeszut vs. TBA

3. MMA Semi- pro. Kacper Pasieta vs. Mateusz Wencel

2. Boks Am, -55kg: Adrian Drewnowski vs. Dominik Stasiak

1. Boks: Am. -50kg ALeksandra Lipniak vs. Natalia Klimek