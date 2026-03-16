Magazyn narkotyków w pustym budynku. 23-latek aresztowany na trzy miesiące

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, we współpracy z Prokuraturą Rejonową w Złotowie, zabezpieczyli ponad 61 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości sięgającej blisko 5 milionów złotych. W sprawie zatrzymano jednego mężczyznę. Sprawa była efektem wielotygodniowej pracy operacyjnej i analitycznej funkcjonariuszy. Policjanci analizowali powiązania osób mogących brać udział w procederze, sposób działania oraz możliwe kanały dystrybucji nielegalnych substancji. Dzięki zgromadzonym informacjom 9 marca udało się wytypować i zatrzymać 23-letniego mężczyznę.

Jak ustalili śledczy, przechowywał on narkotyki w pustym budynku na terenie gminy Złotów. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli dokładnie 61 836 gramów różnych substancji. Wśród nich było m.in. ponad 31,9 kg mefedronu, blisko 26 kg amfetaminy oraz niemal 4 kg MDMA. Funkcjonariusze znaleźli także 3492 tabletki ecstasy, 390 gum i lizaków zawierających amfetaminę i MDMA oraz ponad 11 tysięcy tabletek o działaniu psychotropowym i na potencję. Według śledczych ilość i różnorodność zabezpieczonych środków, a także sposób ich zapakowania wskazują, że zatrzymany mężczyzna mógł być członkiem zorganizowanej grupy przestępczej i wykonywać zadania związane z dystrybucją narkotyków oraz niedopuszczonych do obrotu leków.

23-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Złotowie. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków psychotropowych oraz posiadania w celu wprowadzenia do obrotu produktów leczniczych niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Za te przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

12 marca Sąd Rejonowy w Złotowie przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.