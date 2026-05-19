Fitness Extreme Chodzież — nowy wymiar treningu 24/7

Ogromna metamorfoza po 8 latach działalności

Fitness Extreme to marka doskonale znana mieszkańcom Chodzieży. Po 8 latach funkcjonowania klub przeszedł ogromną metamorfozę, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klubowiczów.

Zmiany objęły nie tylko powiększenie przestrzeni treningowej do 1200 m², ale również stworzenie zupełnie nowoczesnego konceptu treningowego dostępnego 24/7. Klub zyskał nowy wygląd, nowoczesne wyposażenie, dodatkowe strefy treningowe oraz jeszcze wyższy komfort ćwiczeń.

Ta przemiana została stworzona z myślą o wszystkich klubowiczach.

Autor: Fitness Extreme Chodzież / Materiały prasowe

Siła. Piękno. Zdrowie

To motto, które od początku towarzyszy Fitness Extreme i najlepiej oddaje charakter tego miejsca. Klub powstał z myślą o osobach, które chcą zadbać nie tylko o formę fizyczną, ale również o dobre samopoczucie, pewność siebie i zdrowy styl życia.

Największy klub fitness w Chodzieży i okolicy

Fitness Extreme to nowoczesna przestrzeń treningowa o powierzchni aż 1200 m² — największy tego typu klub w Chodzieży i okolicy. Przestronne wnętrza, nowoczesny design oraz starannie dobrany sprzęt tworzą miejsce, w którym po prostu chce się trenować.

Na klubowiczów czeka:

rozbudowana strefa cardio,

strefa maszyn siłowych,

przestrzeń funkcjonalna,

profesjonalny sprzęt treningowy,

2 sale do zajęć fitness,

klimatyzowany klub,

automat vendingowy,

nowoczesny shakomat,

komfortowa strefa chillout,

przestronne szatnie,

nowoczesne wnętrza utrzymane w charakterystycznym klimacie Fitness Extreme.

Fitness Extreme Chodzież – nowy wymiar zajęć fitness!

Klub oferuje aż dwie profesjonalne sale fitness oraz niezwykle bogaty grafik zajęć – od treningów wzmacniających i cardio, po zajęcia taneczne, mobility i treningi dla każdego poziomu zaawansowania. To miejsce, w którym energia, motywacja i świetna atmosfera spotykają się każdego dnia, pomagając klubowiczom osiągać swoje cele i czerpać radość z ruchu. W Fitness Extreme w Chodzieży nad motywacją klubowiczów czuwają doświadczeni trenerzy personalni. To profesjonaliści, którzy pomagają osiągać cele treningowe, dbają o prawidłową technikę ćwiczeń i tworzą indywidualne plany dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Trenuj wtedy, kiedy chcesz

Największym wyróżnikiem Fitness Extreme jest dostępność 24/7. Klub działa przez całą dobę, dzięki czemu każdy może trenować dokładnie wtedy, kiedy ma na to czas i ochotę — rano, późnym wieczorem, a nawet w środku nocy.

To rozwiązanie szczególnie doceniają osoby pracujące zmianowo, przedsiębiorcy, rodzice oraz wszyscy ci, którzy cenią sobie niezależność i elastyczność.

Bez grafików. Bez ograniczeń. Bez kompromisów.

Miejsce tworzone przez ludzi z pasją

Fitness Extreme to nie tylko sprzęt i wnętrza. To przede wszystkim ludzie i atmosfera, którą czuć od pierwszego wejścia do klubu.

Za projektem stoją osoby, które doskonale rozumieją potrzeby współczesnych klubowiczów i wiedzą, jak stworzyć przestrzeń motywującą do działania. Klub od początku przyciąga energią, nowoczesnym podejściem oraz pozytywną społecznością.

Wnętrze Fitness Extreme Chodzież wyróżnia również wyjątkowy mural stworzony przez znaną malarkę z Chodzieży. To nie tylko dekoracja, ale element nadający klubowi niepowtarzalny klimat i energię,

Każdy element klubu został przygotowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort treningu — niezależnie od poziomu zaawansowania.