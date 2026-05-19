Fitness Extreme Chodzież — nowy wymiar treningu 24/7

Ogromna metamorfoza po 8 latach działalności
Fitness Extreme to marka doskonale znana mieszkańcom Chodzieży. Po 8 latach funkcjonowania klub przeszedł ogromną metamorfozę, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klubowiczów.
Zmiany objęły nie tylko powiększenie przestrzeni treningowej do 1200 m², ale również stworzenie zupełnie nowoczesnego konceptu treningowego dostępnego 24/7. Klub zyskał nowy wygląd, nowoczesne wyposażenie, dodatkowe strefy treningowe oraz jeszcze wyższy komfort ćwiczeń.
Ta przemiana została stworzona z myślą o wszystkich klubowiczach.
Siła. Piękno. Zdrowie
To motto, które od początku towarzyszy Fitness Extreme i najlepiej oddaje charakter tego miejsca. Klub powstał z myślą o osobach, które chcą zadbać nie tylko o formę fizyczną, ale również o dobre samopoczucie, pewność siebie i zdrowy styl życia.
Największy klub fitness w Chodzieży i okolicy
Fitness Extreme to nowoczesna przestrzeń treningowa o powierzchni aż 1200 m² — największy tego typu klub w Chodzieży i okolicy. Przestronne wnętrza, nowoczesny design oraz starannie dobrany sprzęt tworzą miejsce, w którym po prostu chce się trenować.
Na klubowiczów czeka:
- rozbudowana strefa cardio,
- strefa maszyn siłowych,
- przestrzeń funkcjonalna,
- profesjonalny sprzęt treningowy,
- 2 sale do zajęć fitness,
- klimatyzowany klub,
- automat vendingowy,
- nowoczesny shakomat,
- komfortowa strefa chillout,
- przestronne szatnie,
- nowoczesne wnętrza utrzymane w charakterystycznym klimacie Fitness Extreme.
Fitness Extreme Chodzież – nowy wymiar zajęć fitness!
Klub oferuje aż dwie profesjonalne sale fitness oraz niezwykle bogaty grafik zajęć – od treningów wzmacniających i cardio, po zajęcia taneczne, mobility i treningi dla każdego poziomu zaawansowania. To miejsce, w którym energia, motywacja i świetna atmosfera spotykają się każdego dnia, pomagając klubowiczom osiągać swoje cele i czerpać radość z ruchu. W Fitness Extreme w Chodzieży nad motywacją klubowiczów czuwają doświadczeni trenerzy personalni. To profesjonaliści, którzy pomagają osiągać cele treningowe, dbają o prawidłową technikę ćwiczeń i tworzą indywidualne plany dopasowane do potrzeb każdego klienta.
Trenuj wtedy, kiedy chcesz
Największym wyróżnikiem Fitness Extreme jest dostępność 24/7. Klub działa przez całą dobę, dzięki czemu każdy może trenować dokładnie wtedy, kiedy ma na to czas i ochotę — rano, późnym wieczorem, a nawet w środku nocy.
To rozwiązanie szczególnie doceniają osoby pracujące zmianowo, przedsiębiorcy, rodzice oraz wszyscy ci, którzy cenią sobie niezależność i elastyczność.
Bez grafików. Bez ograniczeń. Bez kompromisów.
Miejsce tworzone przez ludzi z pasją
Fitness Extreme to nie tylko sprzęt i wnętrza. To przede wszystkim ludzie i atmosfera, którą czuć od pierwszego wejścia do klubu.
Za projektem stoją osoby, które doskonale rozumieją potrzeby współczesnych klubowiczów i wiedzą, jak stworzyć przestrzeń motywującą do działania. Klub od początku przyciąga energią, nowoczesnym podejściem oraz pozytywną społecznością.
Wnętrze Fitness Extreme Chodzież wyróżnia również wyjątkowy mural stworzony przez znaną malarkę z Chodzieży. To nie tylko dekoracja, ale element nadający klubowi niepowtarzalny klimat i energię,
Każdy element klubu został przygotowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort treningu — niezależnie od poziomu zaawansowania.