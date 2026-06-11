Studia, które otwierają drzwi do kariery. Dlaczego warto wybrać ANS w Pile?

Praktyka od pierwszych semestrów

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji zawodowych. Dziś podejmują ją nie tylko maturzyści, ale także osoby chcące się przebranżowić, zdobyć nowe kwalifikacje lub zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Niezależnie od wieku warto postawić na uczelnię, która daje konkretne kompetencje i realne perspektywy zatrudnienia.

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile od 26 lat rozwija model praktycznego kształcenia. Programy studiów powstają we współpracy z pracodawcami i są dostosowywane do aktualnych potrzeb rynku. Dzięki temu studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystywane później w pracy zawodowej.

i Autor: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile/ Materiały prasowe

Nauka odbywa się w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych, medycznych centrach symulacyjnych oraz laboratoriach inżynierskich. Studenci kierunków medycznych, społecznych i technicznych mają możliwość rozwijania kompetencji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

i Autor: Ł. Marczak/Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile/ Materiały prasowe

Studia i praca jednocześnie

Jednym z największych atutów uczelni są studia dualne, które pozwalają łączyć naukę ze zdobywaniem płatnego doświadczenia zawodowego. To rozwiązanie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami sprawia, że absolwenci kończą studia z praktyką zawodową i są gotowi do podjęcia pracy od razu po odebraniu dyplomu.

i Autor: Ł. Marczak/Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile/ Materiały prasowe

Komfort studiowania w regionie

Studia w Pile to również korzyści finansowe i organizacyjne. Koszty życia, wynajmu mieszkań czy codziennych dojazdów są zdecydowanie niższe niż w największych ośrodkach akademickich. Dzięki temu studenci mogą skupić się na nauce i rozwoju, bez nadmiernego obciążenia budżetu.

Mniejsze miasto oznacza także spokojniejsze tempo życia, lepszą organizację czasu oraz możliwość skutecznego łączenia studiów z pracą zawodową. To szczególnie ważne dla osób, które chcą zdobywać kwalifikacje odpowiadające potrzebom regionalnego rynku pracy.

i Autor: Ł. Marczak/Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile/ Materiały prasowe

Wsparcie, które pomaga osiągać cele

Akademia Nauk Stosowanych w Pile stawia na partnerskie relacje ze studentami i aktywnie wspiera ich już od pierwszych miesięcy nauki. Służy temu program „Stop dropout”, skierowany przede wszystkim do studentów pierwszego roku.

W jego ramach organizowane są dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów, między innymi matematyki, a także szkolenia i warsztaty poświęcone motywacji, budowaniu relacji społecznych, planowaniu kariery oraz wyznaczaniu celów.

i Autor: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile/ Materiały prasowe

Ważnym elementem systemu wsparcia jest również profesjonalna pomoc psychologiczna. Dzięki niej studenci mogą rozwijać odporność psychiczną, uczyć się radzenia sobie ze stresem i skuteczniej pokonywać wyzwania związane z nauką oraz życiem zawodowym.

i Autor: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile/ Materiały prasowe

Międzynarodowe doświadczenia i nowe perspektywy

Studia w ANS w Pile to także możliwość zdobywania doświadczeń poza granicami kraju. Dzięki programowi Erasmus+ oraz współpracy z ponad 50 uczelniami na świecie studenci mogą wyjechać na zagraniczne studia lub praktyki.

To szansa na rozwój kompetencji językowych, poznanie innych kultur, budowanie międzynarodowych kontaktów i zdobycie doświadczeń cenionych przez pracodawców.

i Autor: B. Andrzejewska/Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile/ Materiały prasowe

Kierunki odpowiadające potrzebom rynku

Kandydaci mogą wybierać spośród kierunków reprezentujących różne obszary kształcenia. W ofercie znajdują się m.in.: ekonomia, lingwistyka stosowana, kryminalistyka z kryminologią, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, budownictwo, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz transport.

i Autor: Agata Buszka/Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile/ Materiały prasowe

Rekrutacja trwa

Wybór Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile to inwestycja w kompetencje, doświadczenie i stabilną przyszłość zawodową. To uczelnia, która łączy przyjazną atmosferę z wysoką jakością kształcenia i praktycznym podejściem do nauki.

Trwająca rekrutacja to dobry moment, by zrobić kolejny krok w rozwoju i rozpocząć nowy etap edukacyjnej oraz zawodowej drogi.

Sprawdź ofertę studiów na https://kandydat.ans.pila.pl/

Artykuł sponsorowany