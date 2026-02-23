Trwa sezon studniówkowy - w całej Polsce maturzyści spotykają się na swoich pierwszych tak uroczystych balach, symbolicznie rozpoczynając odliczanie stu dni do egzaminu dojrzałości. To wyjątkowy czas pełen emocji, wzruszeń i radości, a nieodłącznym elementem każdej studniówki jest tradycyjny polonez, który od lat otwiera ten szczególny wieczór. Najczęściej uczniowie tańczą go przy odtwarzanej z głośników muzyce, jednak zdarzają się szkoły, które decydują się na wyjątkową oprawę i zapraszają muzyków, by polonez zabrzmiał na żywo. Na taki krok zdecydowała się m.in. wielkopolska szkoła, a dokładnie I Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie.

Na studniówce poloneza zagrał zespół mandolinowy

31 stycznia 2026 roku w I Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie odbyła się studniówka, która jednak nie była taka jak wszystkie inne. Okazuje się bowiem, że maturzyści zatańczyli tradycyjnego poloneza do muzyki na żywo, wykonanej przez znany w regionie Harcerski Zespół Mandolinowy Frygi, co nadało uroczystości wyjątkowy, podniosły charakter. Poniżej zamieszczamy wideo, które idealnie obrazuje wyjątkowość całej uroczystości.

Harcerski Zespół Mandolinowy Frygi

Harcerski Zespół Mandolinowy Frygi to formacja z wieloletnią tradycją, działająca przy środowisku harcerskim i skupiająca młodych muzyków z regionu. Zespół prowadzony jest przez Stanisława Gortata, który już 50 lat poświęca się pasji i naucza młodzież grania na instrumentach.

Frygi od dekad działają w szkole im. Janusza Korczaka w Łąkiem i mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami. W 2025 roku udało im się zdobyć m.in. I miejsce podczas Międzynarodowego Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego w Bratysławie. W 2024 roku zespół zdobył natomiast "Złotą Jodłę" podczas Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. To jednak tylko ułamek osiągnięć formacji, Frygi na swoim koncie mają setki jeśli nie tysiące nagród i stale zaskakują.

To dziś ewenement

W dzisiejszych czasach nauka gry na takich instrumentach jak mandolina, mandola czy gitara klasyczna coraz rzadziej spotykana jest w szkolnych zespołach i kołach muzycznych. W dobie dominacji nowoczesnych technologii, muzyki elektronicznej oraz instrumentów klawiszowych, tradycyjne instrumenty strunowe schodzą na dalszy plan. Tym bardziej działalność zespołów takich jak Frygi zasługuje na uznanie, ponieważ nie tylko podtrzymują one piękną muzyczną tradycję, ale także pokazują młodemu pokoleniu, że klasyczne brzmienia wciąż mogą zachwycać i poruszać.