Płomień za mocny

Nie tego oczekiwali kibice, nie tego oczekiwały same siatkarki Enea KS Piła. W zaciętym meczu w Sosnowcu lepsze okazały się gospodynie. Emocji nie brakowało od samego początku, ale najwięcej przyniosły ich sety drugi i czwarty, w których wyraźnie prowadził zespół z Piły (w czwartym nawet 11:5, potem 16:11). Jednak to zawodniczki z Zagłębia lepiej wytrzymywały końcówki i ostatecznie wygrały 3:1.

Do końca fazy play-off pozostały już tylko dwa mecze. W najbliższą sobotę Enea KS Piła podejmie w hali przy Żeromskiego 90 zespół PMKS Nike Węgrów, a 7 marca zagra w Legionowie.