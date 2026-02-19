Nowoczesna scena i inteligentne światło. Rusza modernizacja RCK

Miasto podpisało umowę z wykonawcą na remont sali widowiskowej w Regionalne Centrum Kultury w Pile. Inwestycja pochłonie 6,5 mln złotych, z czego 2,5 mln zł stanowi unijna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Ostatni generalny remont sala przeszła ponad 20 lat temu. Dziś – jak podkreśla dyrektor RCK Stanisław Dąbek – Wymaga nie tylko odświeżenia, ale przede wszystkim unowocześnienia. Teatr kocha czerń – zaznacza dyrektor. Właśnie ten kolor będzie dominował w nowej odsłonie wnętrza. Zmiany obejmą jednak znacznie więcej niż sam wystrój.

Prezydent Piły Beata Dudzińska podkreśla, że to moment na kompleksową modernizację. – To nie tylko zmiana wizerunku, ale przede wszystkim nowa technologia sceny i większy komfort odbioru wydarzeń. W ramach prac wymienione zostaną deski na scenie i widowni, pojawi się nowoczesne, inteligentne oświetlenie oraz nowe nagłośnienie. Obecny sprzęt ma już ponad 12 lat i nie spełnia współczesnych wymogów technicznych. Jak przyznaje dyrektor, przy organizacji niektórych spektakli konieczne było dodatkowe doposażenie sceny w światło i dźwięk, co generowało dodatkowe koszty. Z modernizacji skorzystają mieszkańcy całego regionu. Jak zaznacza członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski, RCK odwiedza rocznie około 200 tysięcy osób.

Prace rozpoczną się w maju, gdy działalność artystyczna przeniesie się w plener. Do końca kwietnia odbywać się będą jeszcze spektakle i seanse. W tym czasie wykonawca dopina projekty i uzgodnienia. Roboty budowlane potrwają około pół roku i – zgodnie z planem – zakończą się na początku października.