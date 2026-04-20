Towarzystwo Pomocy Chorym w Pile. 27 lat wsparcia i plany na przyszłość!

Działalność Towarzystwa rozpoczęła się w 1998 roku, w czasie gdy dostęp do opieki długoterminowej i hospicyjnej był bardzo ograniczony. Dzięki zaangażowaniu lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy oraz mieszkańców regionu udało się stworzyć miejsce, w którym chorzy otrzymują nie tylko profesjonalną opiekę medyczną, ale także wsparcie, zrozumienie i obecność drugiego człowieka.

Pierwszą formą pomocy była opieka hospicyjna świadczona w domach pacjentów. Z czasem, wraz z rosnącymi potrzebami, powstało hospicjum stacjonarne, które zapewnia całodobową opiekę osobom w najcięższym stanie. Towarzystwo prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, w którym osoby przewlekle chore i niesamodzielne mogą liczyć na długoterminową, kompleksową opiekę.

Autor: Towarzystwo Pomocy Chorym w Pile/ Materiały prasowe

Pacjenci objęci są wsparciem zespołu specjalistów – lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów oraz opieką duchową. Równie ważna jest pomoc udzielana rodzinom chorych, które często potrzebują wsparcia, rozmowy i wskazówek, jak radzić sobie w trudnej sytuacji.

Na przestrzeni lat Towarzystwo Pomocy Chorym w Pile pomogło wielu pacjentom i ich bliskim. Szczególną troską obejmowane są osoby samotne, pozbawione wsparcia rodziny, dla których placówki Towarzystwa często stają się jedynym bezpiecznym miejscem.

Nieodłącznym elementem działalności Towarzystwa są wolontariusze. Ich obecność, rozmowa, pomoc w codziennych czynnościach i zwykła obecność obok chorego mają ogromne znaczenie. To oni pokazują, że opieka to nie tylko leczenie, ale także empatia i uważność na drugiego człowieka.

Planując budowę drugiego budynku – myślimy o przyszłości

Celem tej inwestycji jest zwiększenie liczby miejsc, z uwagi na ogromne zapotrzebowanie i rosnącą liczbę osób oczekujących oraz stworzenie warunków opieki nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi. Planowana budowa częściowo złagodzi narastający problem braku opieki koniecznej, zwłaszcza dla osób niesamodzielnych. Według dostępnych danych starzejące się społeczeństwo uwidacznia problem, którym jest sprawowanie właściwej opieki senioralnej. A na tej płaszczyźnie działalności Towarzystwo posiada już bogate doświadczenie i starannie dobrany personel.

Planowana budowa drugiego budynku będzie możliwa m.in. dzięki wsparciu darczyńców.

Towarzystwo Pomocy Chorym w Pile działa jako organizacja pożytku publicznego. Jego codzienne funkcjonowanie możliwe jest dzięki zaangażowaniu darczyńców, wolontariuszy, samorządów oraz mieszkańców regionu. Każde wsparcie ma realny wpływ na jakość życia osób ciężko chorych.

Jednym z najprostszych sposobów wsparcia działalności Towarzystwa Pomocy Chorym w Pile jest przekazanie 1,5% podatku dochodowego. To gest, który nic nie kosztuje, a pozwala przybliżyć się do naszego celu jakim jest budowa drugiego budynku.

Twój 1,5% to realna pomoc dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Dzięki Tobie Towarzystwo może dalej nieść wsparcie tam, gdzie jest ono naprawdę potrzebne.