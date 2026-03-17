Sukces pilskiego szpitala. Ministerstwo Zdrowia ponownie przyznało akredytację

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica ponownie otrzymał akredytację Ministra Zdrowia. To potwierdzenie, że placówka spełnia najwyższe standardy jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów. Szpital po raz pierwszy zdobył ten certyfikat w 2022 roku, a teraz z sukcesem przeszedł kolejną ocenę. Akredytacja to jeden z najważniejszych systemów oceny funkcjonowania szpitali w Polsce. Przyznawana jest na cztery lata po szczegółowej kontroli prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, działające przy Ministerstwie Zdrowia. W całym kraju działa ponad tysiąc szpitali, ale tylko część z nich posiada akredytację. W Wielkopolsce to 21 placówek – w tym także pilski szpital, który dołączył do tego grona po pozytywnej ocenie ekspertów.

Podczas kilkunastodniowej wizyty analizowano funkcjonowanie placówki w 14 obszarach – od organizacji opieki nad pacjentem, przez diagnostykę i leczenie, po zarządzanie i komunikację. Najwyżej oceniono jakość zarządzania, diagnostykę oraz system informacji medycznej i ciągłość opieki nad pacjentem. – To efekt pracy całego zespołu – lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników administracji – podkreśla dyrektor szpitala, Grzegorz Sieńczewski. Raport wskazał również obszary do poprawy, m.in. dokumentację medyczną, standardy opieki okołooperacyjnej czy dalszą informatyzację procesów. Dyrekcja podkreśla jednak, że akredytacja to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim motywacja do dalszego podnoszenia jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów.