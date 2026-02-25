Rusza program dofinansowania sterylizacji i kastracji psów i kotów w Pile

Od poniedziałku, 2 marca 2026 roku, rusza w Pile „Program dofinansowania do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania psów i kotów należących do mieszkańców gminy”. Finansowanie pochodzi z budżetu miasta. Celem programu jest popularyzacja skutecznej i humanitarnej metody ograniczania bezdomności zwierząt, co zmniejszy liczbę psów i kotów trafiających do schronisk. Zabiegi wpływają także na spokój i zdrowie zwierząt, ograniczając niekontrolowaną agresję i ryzyko groźnych chorób układu rozrodczego. Chipowanie pozwala natomiast szybko ustalić właściciela w przypadku zaginięcia pupila.

Akcja prowadzona będzie do 15 listopada 2026 roku lub do wyczerpania środków finansowych. Każdy właściciel może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie do dwóch zwierząt rocznie. Koszty zabiegów kastracji lub sterylizacji mogą być pokryte w 50%, nie więcej niż 300 zł na jedno zwierzę. Dofinansowanie elektronicznego znakowania wynosi do 70 zł. Skorzystać z niego można w jednym z gabinetów weterynaryjnych, które podpisały umowę z Urzędem Miasta Piły, m.in. „Dona”, „Animals”, „REX” czy „SPECVET”.

Aby skorzystać z programu, należy wypełnić wniosek o przyznanie dofinansowania, dołączyć wymagane dokumenty i złożyć go w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły (parter, pokój 7a). Po pozytywnej weryfikacji wnioskodawca otrzyma skierowanie, które pozwoli na wykonanie zabiegu w wybranej lecznicy z pomniejszonym kosztem.