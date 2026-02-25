Parking pod wiaduktem w przygotowaniu – łatwiej zaparkujesz w Śródmieściu

Trwają prace przygotowawcze pod realizację nowego parkingu w Śródmieściu Piły. Projekt, który wpisuje się w inicjatywę #PrzyjazneOsiedle Śródmieście, zakłada utworzenie około 100 miejsc postojowych pod wiaduktem. Na terenie inwestycji wykonano już wjazd, a cały teren jest czyszczony i przygotowywany do dalszych prac. – Nie zwalniamy tempa, bo zależy nam, aby parking jak najszybciej był dostępny dla mieszkańców i kierowców – informują urzędnicy. Nowe miejsca postojowe mają nie tylko poprawić komfort codziennego parkowania, ale też ułatwić dostęp do punktów usługowych, instytucji i sklepów w centrum miasta. Parking pod wiaduktem będzie także ważnym elementem porządkowania przestrzeni miejskiej, zwiększając funkcjonalność i bezpieczeństwo tej części Śródmieścia.