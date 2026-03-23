Referendum w Szydłowie nieważne. Mieszkańcy nie osiągnęli wymaganego progu frekwencji

Do urn poszło 1609 osób, co przełożyło się na frekwencję na poziomie 20,91%. To za mało, by osiągnąć wymagany próg 30%, który warunkuje ważność referendum lokalnego w Polsce. Mimo to wyniki głosowania pokazują, jakie nastroje panują wśród mieszkańców. W przypadku pytania o rozwój przemysłu OZE większość głosujących była przeciwna – 55,20% opowiedziało się na „nie”, a 44,80% na „tak”. Z kolei w sprawie utworzenia parku krajobrazowego opinie były bardziej wyrównane, choć minimalnie przeważyli zwolennicy tego pomysłu – 52,41% głosów „za” przy 47,59% „przeciw”. Brak wymaganej frekwencji oznacza, że decyzje w obu sprawach wracają teraz do władz samorządowych.