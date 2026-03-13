„Pisanka dla hospicjum” wraca do Piły. Każda wpłata zapełnia wielkanocny koszyk dobra

Wielkanoc to czas nadziei, radości i otwartych serc. W Pile po raz czwarty organizowana jest akcja charytatywna „Pisanka dla hospicjum”, której celem jest wsparcie podopiecznych placówki prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Zebrane środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie hospicjum oraz budowę jego drugiego budynku. Chodzi m.in. o zakup środków pielęgnacyjnych dla pacjentów, a także wsparcie codziennych działań placówki. Akcja symbolicznie rozpoczyna się od pustego wielkanocnego koszyka, który z czasem ma zapełnić się pisankami. Każda z nich oznacza kolejne wsparcie finansowe dla hospicjum. Po zebraniu 100 złotych w koszyku pojawia się jedna pisanka. Gdy kwota wzrośnie o kolejne 100 zł – pojawia się następna. Organizatorzy podkreślają, że każda złotówka ma znaczenie i zachęcają mieszkańców do wpłacania dowolnych kwot. Zbiórka potrwa do 10 kwietnia 2026 roku, a o jej postępach można śledzić informacje w mediach społecznościowych miasta.

Wpłat można dokonywać na konto Towarzystwa Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile z dopiskiem: „pisanka dla hospicjum”. Placówkę można wesprzeć również w inny sposób – przekazując m.in. słodycze, kawę, herbatę, wodę czy produkty pielęgnacyjne firmy SENI. Dary można dostarczyć bezpośrednio do budynku hospicjum przy ul. Królewskiej 8 w Pile.