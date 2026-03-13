Duże zmiany przy ul. Bydgoskiej w Pile. Parking przejdzie zieloną metamorfozę

Parking przy ul. Bydgoskiej w Pile czeka duża zmiana. W poniedziałek, 9 marca 2026 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada przebudowę parkingu tak, aby był bardziej funkcjonalny dla mieszkańców, a jednocześnie przyjazny dla środowiska. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile. Miasto zapowiada, że będzie informować o kolejnych etapach inwestycji, w tym o wyborze wykonawcy oraz harmonogramie prac.

W ramach projektu powstanie 35 miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowany zostanie także układ pieszo-jezdny oraz chodniki. Zamiast tradycyjnej, szczelnej nawierzchni zastosowana zostanie eko-kostka o ażurowej strukturze, która pozwoli wodzie opadowej wsiąkać bezpośrednio w grunt. Takie rozwiązanie ograniczy spływ deszczówki i pomoże w naturalnym zatrzymywaniu wody w mieście. Duży nacisk położono również na zieleń. Na terenie parkingu oraz w jego najbliższym otoczeniu pojawią się drzewa, krzewy i tysiące roślin ozdobnych. Wśród nich znajdą się gatunki rodzime oraz rośliny miododajne, które będą sprzyjać ptakom, zapylaczom i drobnym zwierzętom.

Projekt przewiduje także montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych. Powstanie również wiata rowerowa z zielonym dachem, a cały teren zostanie oświetlony energooszczędnym oświetleniem LED. Inwestycji towarzyszyć będą również działania edukacyjne związane z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Ich celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, znaczenia zieleni w przestrzeni miejskiej oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Większa ilość zieleni i powierzchni biologicznie czynnych w tej części Piły ma pomóc w ograniczeniu tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawić mikroklimat oraz ułatwić gospodarowanie wodą opadową.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 114 920,69 zł, z czego 780 444,48 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027.