Pilskie żłobki i przedszkola otwierają nabór – ponad 120 miejsc dla maluchów

Rodzice z Piły mogą już zgłaszać dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli. W tym roku w pilskich żłobkach przygotowano ponad 120 miejsc dla najmłodszych, natomiast do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych trafi około 450 dzieci. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem specjalnego systemu dostępnego na stronie www.pila.pl. Formularze można wypełniać od 16 do 27 marca, po czym należy je wydrukować, podpisać i złożyć w wybranej placówce.

W przeciwieństwie do wielu innych miast, w Pile nie obowiązuje rejonizacja. Rodzice mogą wybrać spośród trzech żłobków, a w przypadku przedszkoli – 14 placówek oraz dwóch oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może być zapisane do maksymalnie trzech przedszkoli – jednej placówki priorytetowej i dwóch rezerwowych. Niż demograficzny sprawia, że wolnych miejsc nie brakuje. Dwa lata temu po zakończeniu pierwszego naboru wciąż były dostępne miejsca w placówkach. W tym roku miasto szacuje, że większość dzieci bez problemu znajdzie miejsce w wybranym żłobku lub przedszkolu.