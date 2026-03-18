Piła: przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody. Sprawdź, czy dotyczy Twojej ulicy

Mieszkańcy pilskiego Śródmieścia oraz części osiedla Górne muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W czwartek i piątek zabraknie ogrzewania oraz ciepłej wody. Powodem są zaplanowane prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej, które przeprowadzi Miejska Energetyka Cieplna. Jak informuje MEC, przerwa rozpocznie się w czwartek o godzinie 8:00 i potrwa do piątku do godziny 20:00. W tym czasie dostawy ciepła zostaną wstrzymane w wielu budynkach na terenie centrum miasta i części Górnego.

Bez ogrzewania i ciepłej wody zostaną mieszkańcy budynków położonych przy poniższych ulicach:

- Bosko 2,

- Ceglana 2, 4, 15-17, 19-21

- Chopina 1, 16

- Drygasa 4, 5, 6, 7, 29, 35,

- Fałata 3-7,

- Konarskiego 4, 32,

- Kryniczna 2,

- Okrzei 6, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 20A, 21-23, 25-27, 31-33

- Pola 2, 4, 11, 13, 15, 16, 17-19,

- Rymarska 6, 7,

- Sikorskiego 29, 31, 33, 35,

- Staromiejska 13, 15, 17, 21-27, 24-26, 25-27, 29-31, 30-32, 33-35, 34, 34A, 36-38, 37-39, 40, 41-43, 42, 46, 50, 56, 68-70,

- Świętojańska 1-3, 2-4, 5-7, 6-8,

- Warsztatowa 2, 4,

- Wyspiańskiego 1-3, 5, 7-13,

- Wyszyńskiego 10, 24.