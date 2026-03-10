Nowy program dla seniorów w Pile. „Jesteśmy aktywni” pomoże 120 mieszkańcom

Pilscy seniorzy będą mogli skorzystać z nowych form wsparcia społecznego i zdrowotnego. W mieście rozpoczęła się realizacja programu „Jesteśmy aktywni”, którego celem jest zwiększenie dostępności usług dla osób starszych oraz tych, które ze względu na stan zdrowia potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W projekcie udział weźmie 120 mieszkańców Piły powyżej 60. roku życia, wymagających wsparcia w codziennym życiu. Program będzie realizowany do czerwca 2028 roku. Jednym z głównych miejsc działań będzie Dzienny Dom Pomocy. Uczestnicy skorzystają tam m.in. z terapii zajęciowej, zajęć usprawniających oraz fizjoterapii grupowej. Zaplanowano również konsultacje ze specjalistami, poradnictwo psychologiczne oraz usługi podologiczne. Część wsparcia będzie świadczona także bezpośrednio w miejscu zamieszkania seniorów. Chodzi m.in. o asystencję osobistą i indywidualną pomoc, która ma ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom najbardziej potrzebującym.

Program ma pomóc uczestnikom jak najdłużej zachować samodzielność, poprawić kondycję fizyczną i psychiczną oraz zachęcić do aktywnego udziału w życiu społecznym. W ramach projektu planowany jest również zakup nowoczesnego wyposażenia do prowadzenia zajęć, w tym interaktywnej podłogi, która ma uatrakcyjnić terapię ruchową. Ważnym elementem projektu będzie także współpraca instytucji działających na rzecz seniorów. Zaplanowano spotkania specjalistów z gmin obszaru funkcjonalnego Piły – Ujścia, Szydłowa i Złotowa – oraz wizytę studyjną w Dziennym Domu Pomocy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w biurze projektu MOPS w Pile przy ul. Spacerowej 23 (pokój 309) lub telefonicznie u koordynatora projektu pod numerem 604 407 767.