Alarm w Pile? Spokojnie – strażacy będą ćwiczyć przy ul. Bydgoskiej

Na terenie byłej Komendy Powiatowej Policji w Piła przy ul. Bydgoskiej od wtorku do czwartku w godzinach 9:00–19:00 prowadzone będą intensywne ćwiczenia służb ratowniczych. W szkoleniu wezmą udział strażacy z całego województwa wielkopolskiego. To zaplanowane działania treningowe, które mają na celu doskonalenie umiejętności w warunkach zbliżonych do realnych akcji ratowniczo-gaśniczych. W związku z ćwiczeniami mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną liczbę pojazdów straży pożarnej na ulicach miasta oraz widoczne zadymienie w okolicy budynku przy ul. Bydgoskiej. Służby podkreślają, że są to zaplanowane działania szkoleniowe i apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju.