Nocne włamanie do restauracji w Białośliwiu. 49-latek działał w recydywie

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Białośliwiu zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzanego o włamanie do jednej z restauracji na terenie miejscowości. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 lutego, we wczesnych godzinach porannych. Sprawca wykorzystał niezabezpieczone okno, przez które dostał się do wnętrza lokalu. Z restauracji zabrał gotówkę w kwocie 1500 złotych oraz butelki z alkoholem. O zdarzeniu poinformowano miejscowych policjantów.

Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego. Okazał się nim 49-letni mieszkaniec Białośliwia, dobrze znany organom ścigania. Mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieże i włamania. Podczas zatrzymania wyszło na jaw, że 49-latek jest również poszukiwany do odbycia kary 15 dni aresztu za wcześniejsze kradzieże. Został doprowadzony do aresztu. Za ostatnie przestępstwo odpowie w warunkach recydywy, co oznacza, że grozi mu kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.