Milionowa inwestycja w bezpieczeństwo. Lądowisko przy pilskim szpitalu do modernizacji

Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile otrzymał ponad 1,8 mln zł dofinansowania z Ministerstwo Zdrowia na kompleksową modernizację lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Inwestycja realizowana jest w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, na który resort przeznaczył w skali kraju 150 mln zł. Szpital w Pile znalazł się w gronie 82 placówek w Polsce, które otrzymały wsparcie na modernizację lądowisk przyszpitalnych. Jak podkreśla starosta pilski Rafał Zdzierela, to inwestycja o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale regionalnym, zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców całej północnej Wielkopolski.

Projekt obejmuje nie tylko przebudowę samej płyty lądowiska, ale cały proces przyjęcia pacjenta transportowanego drogą lotniczą – od momentu przyziemienia śmigłowca Lotnicze Pogotowie Ratunkowe aż do przekazania chorego zespołowi SOR. – W ratownictwie medycznym najważniejszy jest czas. Lądowisko to często początek drogi pacjenta do SOR. Naszym celem jest, aby ta droga była jak najkrótsza, najbezpieczniejsza i zgodna z aktualnymi standardami. Dlatego celem inwestycji jest nie tylko modernizacja miejsca lądowania, ale przede wszystkim usprawnienie transportu pacjenta do oddziału ratunkowego i zwiększenie bezpieczeństwa całej operacji – podkreśla Grzegorz Sieńczewski, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. Po zakończeniu prac śmigłowce ratunkowe będą mogły lądować całodobowo – również nocą, zimą oraz przy ograniczonej widoczności. Kluczowym elementem modernizacji będzie przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy lądowiskiem a SOR. Dotychczasowa droga dojazdowa zostanie rozebrana, a w jej miejsce powstanie nowa trasa, dostosowana do kierunku operacji śmigłowca i włączona w wewnętrzny układ komunikacyjny szpitala.

Przebudowana zostanie także droga transportowa prowadząca bezpośrednio do oddziału ratunkowego. Jej nawierzchnia zostanie wzmocniona, a nowy system kontroli przejazdu zapewni pierwszeństwo karetek. Nowoczesne oświetlenie i oznakowanie umożliwią bezpieczny transport pacjentów niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. Modernizacja obejmie również samą strefę operacyjną śmigłowca. Powstanie nowe pole podejścia i startu, a płyta przyziemienia zostanie dostosowana do obsługi cięższych maszyn o masie do 6 ton. Na lądowisku pojawią się nowoczesne systemy nawigacyjne, łączności radiowej, monitoringu oraz pełne wyposażenie ratownicze i przeciwpożarowe.

Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 2 mln zł. Ponad 1,8 mln zł stanowi dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia, a wkład własny szpitala wynosi około 100 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem, budowa lądowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma zakończyć się do końca listopada 2026 roku.