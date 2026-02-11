Ponad 2 mln zł na komunikację i kolejne setki tysięcy na drogi

Wczoraj odbyły się dwie nadzwyczajne sesje Rady Powiatu w Pile. Radni zajęli się organizacją publicznego transportu zbiorowego oraz realizacją Planu Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na sezon 2025/2026.

Podczas pierwszej sesji wyrażono zgodę na podpisanie umów z przewoźnikami obsługującymi linie autobusowe organizowane przez Powiat Pilski. W 2026 roku na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 2 mln 105 tys. zł. Z tego niemal 1 mln 858 tys. zł to dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego, a niespełna 248 tys. zł stanowi wkład własny powiatu. Tak jak w ubiegłym roku funkcjonować będzie 10 linii autobusowych o łącznej długości 715,6 km. Z dodatkowych połączeń w minionym roku skorzystało ponad 96 tysięcy pasażerów.

Druga sesja dotyczyła sytuacji na drogach powiatowych. Powiat zarządza blisko 418 kilometrami tras w dziewięciu gminach. W samej Pile na zimowe utrzymanie dróg wydano już 1 mln 75 tys. zł, a budżet zwiększono o kolejne 350 tys. zł. Poza miastem wydatki sięgnęły 1 mln 300 tys. zł i również zostały podniesione – o 300 tys. zł. Do tej pory przeprowadzono 26 akcji drogowych w Pile i 27 poza miastem. Tylko poza Piłą zużyto około 2,5 tys. ton mieszanki solno-piaskowej. Władze powiatu podkreślają, że tegoroczna zima należy do najtrudniejszych od lat i apelują do kierowców o ostrożność oraz dostosowanie prędkości do warunków na drodze.