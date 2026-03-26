Bez nich trudno wyobrazić sobie spokojne osiedle. Sprawdź, czym zajmują się dzielnicowi

Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę w codziennym życiu lokalnych społeczności odgrywają dzielnicowi. To właśnie oni są najbliżej mieszkańców – znają swoje rejony, ludzi i problemy, z jakimi mierzą się na co dzień. Dzielnicowy to nie tylko funkcjonariusz w mundurze. To osoba, do której można zwrócić się po pomoc, poradę albo zgłosić niepokojącą sytuację. Ich praca opiera się przede wszystkim na relacjach – rozmowie, zaufaniu i współpracy z mieszkańcami.

Na co dzień zajmują się m.in. rozpoznawaniem zagrożeń w swoim rejonie, przeciwdziałaniem przemocy domowej czy rozwiązywaniem konfliktów sąsiedzkich. Angażują się również w działania profilaktyczne – współpracują ze szkołami, samorządami i organizacjami społecznymi. - Dzięki temu mogą szybciej reagować i skuteczniej zapobiegać problemom. Co ważne, dzielnicowi posiadają takie same uprawnienia jak inni policjanci, ale wyróżnia ich doświadczenie i specjalistyczne przygotowanie – powiedziała nam Weronika Majcher z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Aby objąć tę funkcję, muszą mieć za sobą co najmniej kilka lat służby i dodatkowe szkolenia, m.in. z komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. - Ich rola jest nie do przecenienia – to właśnie oni często jako pierwsi dowiadują się o problemach mieszkańców i pomagają znaleźć rozwiązanie, zanim sytuacja się zaostrzy – podkreśla Weronika Majcher z KPP W Pile.

W Pile i całym powiecie pilskim służbę pełni łącznie aż 31 dzielnicowych. To właśnie oni każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców – zarówno w mieście, jak i w mniejszych miejscowościach. Każdy z nich odpowiada za swój rejon, dzięki czemu może dobrze poznać lokalną społeczność i skuteczniej reagować na jej potrzeby. W naszej galerii zdjęć możecie poznać wszystkich dzielnicowych z powiatu pilskiego, sprawdzić ich rejony służbowe oraz dane kontaktowe.

Trwa wyjątkowy plebiscyt. Wybierz swojego #SuperDzielnicowego. To świetna okazja, by docenić tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Trwa ogólnopolski plebiscyt na #SuperDzielnicowego 2026, współorganizowany przez Komendę Główną Policji. Akcja już po raz czwarty angażuje mieszkańców w całej Polsce. - Jej celem jest nie tylko wyłonienie najlepszego dzielnicowego, ale też promowanie współpracy między policją a lokalnymi społecznościami – wyjaśnia Weronika Majcher z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Jak wziąć udział? Wystarczy wejść na stronę plebiscytu i zgłosić swojego kandydata. Przy pierwszym zgłoszeniu trzeba uzasadnić wybór – później można oddawać głosy codziennie. Co ważne, nawet krótkie uzasadnienie wystarczy, by wesprzeć swojego dzielnicowego. Autorzy najlepszych zgłoszeń mogą liczyć na nagrody, a zwycięzca plebiscytu otrzyma tytuł #SuperDzielnicowego 2026 oraz atrakcyjne wyróżnienia. To jednak nie wszystko – finał wydarzenia odbędzie się w zwycięskiej dzielnicy, gdzie zaplanowano uroczystą galę. Jeśli masz dzielnicowego, który zasługuje na wyróżnienie, oddaj na niego głos i pokaż, że jego praca ma znaczenie! Szczegóły akcji znajdziecie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Pile.