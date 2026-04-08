Będzie skwer, parking i dojście nad rzekę. Nowa inwestycja w Pile

Na Zamościu w Pile powstanie nowa przestrzeń rekreacyjna. Skwer zostanie zlokalizowany w rejonie ulicy Browarnej, w pobliżu kościoła pw. św. Stanisława Kostki. Inwestycja ma przekształcić niezabudowany teren w miejsce sprzyjające wypoczynkowi mieszkańców. Prezydent Piły, Beata Dudzińska, podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Wykonawcą zadania została firma OMT ARCHITECTS Sp. z o.o., reprezentowana przez Grzegorz Tracz.

Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu. W planach jest budowa ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury – w tym ławek, koszy na odpady i leżaków miejskich. Pojawi się także oświetlenie wraz z monitoringiem oraz nowe nasadzenia zieleni. Istotnym elementem inwestycji będzie również stworzenie dogodnego dojścia nad rzekę oraz budowa niewielkiego parkingu, co ma poprawić dostępność tego miejsca dla mieszkańców. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi blisko 115 tysięcy złotych. Jej przygotowanie ma zakończyć się w drugiej połowie sierpnia tego roku. W tym czasie złożony zostanie także wniosek o pozwolenie na budowę. Zakończenie całej inwestycji planowane jest do końca 2026 roku.

Projekt jest częścią miejskiej inicjatywy PrzyjazneOsiedle, w ramach której analizowane są potrzeby mieszkańców poszczególnych osiedli. Pomysł utworzenia skweru na Zamościu był jednym z tematów omawianych podczas spotkań z mieszkańcami jesienią 2024 roku. Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027.