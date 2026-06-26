Festiwal Żubra 2026. Wielkie gwiazdy zagrają w Mirosławcu! Kto pojawi się na scenie?

Tegoroczna edycja zapowiada się spektakularnie, a lista artystów wprawi w osłupienie nawet najbardziej wymagających melomanów. Wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a wieczór poprowadzi znany i lubiany Roman Czejarek. Organizatorzy obiecują nie tylko fantastyczne koncerty, ale także mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, specjalną strefę rekreacji i oczywiście tradycyjną Strefę Żubra.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik osobiście zaprasza wszystkich mieszkańców i gości z regionu, gwarantując, że ta lipcowa sobota będzie pełna energii i niezapomnianych wrażeń. Czy jesteście gotowi na zabawę do białego rana? To wydarzenie, którego po prostu nie można przegapić!

Festiwal Żubra 2026: Agnieszka Chylińska i Piotr Cugowski rozgrzeją scenę w Mirosławcu!

Organizatorzy Festiwalu Żubra 2026 zadbali o to, aby muzyczne doznania były na najwyższym poziomie. Na scenie Stadionu Miejskiego w Mirosławcu wystąpi plejada gwiazd, które z pewnością porwą publiczność do tańca i śpiewu. Wieczór rozpocznie się o godzinie 17:00 energetycznym występem zespołu Dikanda, znanego z etnicznych brzmień. Następnie, o 18:30, scenę przejmie Wac Toja, prezentując swoje unikalne podejście do hip-hopu. Prawdziwe emocje czekają na fanów rockowych ballad, gdyż o 20:00 pojawi się charyzmatyczny Piotr Cugowski, którego głos potrafi poruszyć najgłębsze struny duszy.

Gwiazdą wieczoru, która zamknie główną część koncertową, będzie niezawodna Agnieszka Chylińska, której występ zaplanowano na godzinę 21:30. Jej energia i sceniczny magnetyzm to gwarancja niezapomnianych wrażeń. Jak informują organizatorzy, „To doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu, integracji oraz skorzystania z bogatej oferty kulturalnej przygotowanej specjalnie na ten dzień”.

Festiwal Żubra 2026 to nie tylko koncerty! Jakie atrakcje czekają w Mirosławcu?

Choć koncerty stanowią serce Festiwalu Żubra 2026, to wydarzenie oferuje znacznie więcej niż tylko muzykę na żywo. Na uczestników czeka szereg dodatkowych atrakcji, które umilą czas zarówno dorosłym, jak i najmłodszym. Tradycyjnie dostępna będzie specjalna Strefa Żubra, oferująca relaks i możliwość spróbowania lokalnych smaków.

Oprócz tego, organizatorzy przygotowali przestrzeń rekreacyjną, idealną do odpoczynku i zabawy w gronie rodziny czy przyjaciół. Po zakończeniu występów gwiazd, emocje wcale nie opadną! Od godziny 23:30 rozpocznie się bowiem wielka zabawa taneczna z DJ-em, która potrwa do późnych godzin nocnych, zapewniając uczestnikom możliwość świętowania do białego rana.

Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji, aby spędzić niezapomnianą lipcową sobotę w sercu Mirosławca!